Bakan Koca: Çin’den gelen bütün uçuşların durdurulması kararı aldık

Çin’den dünyaya yayılan ve şuana kadar 361 kişinin öldüğü, 17 bin 485 kişinin de enfekte olduğu corona virüsü ile ilgili yapılan bilim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin aldığı tedbirleri açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin’den Türkiye’ye gelen bütün uçuşların durdurulması kararı alındığını, ay sonu itibariyle de devam edip etmeyeceği konusunun tekrar değerlendirileceğini aktardı.

Bakan Koca’nın konuşmasından satır başları:

* Bugün bilim kurulumuzun 7. toplantısını yaptık. Bütün kararları uyarıları ve sonuçları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Özellikle şu an ülkemizde corona virüsün olmadığını ve ülkeye girişini önlemek üzere de bilim kurulunun da aldığı önerileri hassasiyetle hayata geçirme noktasında özen gösteriyoruz.

* Bilim kurulunun gündemine gelen başka ülkelerden havaalanında termal kamera ve benzeri karantina odası, negatif basınçlı sedye gibi uyguladığımız önleyici yaklaşımları devreye girip girmemesi ile ilgili gündeme geldiğini , bugün için bir karar bağlanacağını hangi ülkelerin olacağını söylemiştik.

* Bilim kurulu bu dönemde özellikle Uzak Doğu Asya’dan gelen ülkeler olarak daha çok Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya’dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının doğru olacağını ve bunun da yarından itibaren biz de bakanlık olarak uygulamaya geçeceğimizi söylemek istiyorum.

* Bunun dışında bu dönemde giderek vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Şu an itibariyle vaka sayısı 17 bin 485’e çıktı ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 361’e çıktı. Ve Çin dışında hastalık hala sınırlı durumda.

* Biz her türlü tedbiri ve gelişmeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştık ve bundan sonra da paylaşmaya devam ediyor olacağız.

* Özellikle bugün üzerinde tartışılan Çin’den uçuşların, biliyorsunuz ki giderek seferlerin sayısı azaldı. THY bununla ilgili bir yasağa başlamıştı, belirli bir takvime kadar. Çin havayollarından gelen uçuşların olduğunu biliyoruz ve biz bu anlamda alınması gereken tedbirleri de zaten pratik hayata geçirmiştik.

* Bugün özellikle son günlerde epidemiyolojik olarak salgının merkezi olan Wuhan şehri ve Hubei eyaleti iken olgu sayılarının giderek diğer şehirlere ve eyaletlere de uzamış olması ve sayıların giderek artması nedeniyle Çin’den gelen uçuşların belli bir süreyle olması şeklinde bilim kurulunun bir önerisi oldu.

* Bu süre zarfında hem enfeksiyonun seyrinin bir pik yapacağı ve bu sürede devamında nasıl bir tedbir alınması gerektiği ile ilgili tekrar değerlendirilebileceği düşünüldü. Bu çerçevede biz de belli bir gün vererek Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin’den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık.

Ayrıntılar geliyor…