Bakan Koca: Covid-19’a karşı güçleniyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Covid-19’a karşı güçleniyoruz. Mavi il sayımız 25’e ulaştı” dedi.

Türkiye’de corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Son 24 saatte, 30 bin 19 yeni vaka tespit edilirken, 217 kişi hayatını kaybetti.

MAVİ İL SAYISI 25 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Covid-19’a karşı güçleniyoruz” dedi.

Aşılama haritasında mavi kategorideki il sayısının 25’e yükseldiğini ifade eden Koca, “İkinci doz aşı oranı bugün ANKARA’DA da %75’i geçti. MAVİ il sayımız 25. Toplum bağışıklığı için, 81 il, ikinci doz aşı oranında yarışalım!” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN, BİRBİRİNDEN ÇOK FARKLI HAYAT HİKAYELERİ SON BULUYOR”

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı yeni paylaşımda ise “Dün 236, bugün 217… Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikâyeleri son buluyor. Covid-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım” mesajına yer verdi.

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