Bakan Koca: Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulundu. Koca, “Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 29 bin 240 yeni vaka tespit edilirken, 214 kişi hayatını kaybetti.

“YAYGIN AŞILAMAYLA ŞARTLAR DEĞİŞECEK”

Salgın konusunda sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısında bulundu. Bakan Koca, “Umutsuzluk da aşısız olmak gibi riskli! Eğer umutsuz olursak, yapmamız gerekenleri yapma gücünü ve isteğini kendimizde bulamayız. Hem salgına karşı hem salgın ortamında süren hayatımızda! Yaygın aşılamayla şartlar değişecek. Dünya bu çıkış yoluna odaklanmış durumda. İyi akşamlar” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir TTB’den iki uyarı birden: Kusursuz fırtına olasılığı artıyor