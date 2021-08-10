Bakan Koca duyurdu: 42 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “ilk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 Milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Devam eden aşılama çalışmalarına değinen Koca şu ifadelere yer verdi;

*ilk doz aşısını yaptıranların sayısı 42 Milyonu geçti. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, üçte ikimiz sağlığımızı koruyacak kararı uygulaya koymuş durumdayız! İkinci dozu yaptırmamışsak zamanında yaptıralım. Hiç aşı olmamışsak harekete geçelim. Sağlık için birlik şart.

*İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart.

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