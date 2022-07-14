Bakan Koca duyurdu: Hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildi

Hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, ” Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi” ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:
* Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var.
* Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.
‘DOKTORLAR SAYGIYI HAK EDİYOR’
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında ‘Doktoruma Saygı’ etiketini kullanarak, “Bir doktorun, ‘Bu hasta da sancıları hak ediyor’ dediği duyulmuş mu? ‘Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor’ cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim” dedi.