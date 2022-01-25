Bakan Koca duyurdu! İşte coronada son durum

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 25 Ocak 2022 Salı gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Ocak verilerine göre, 418 bin 427 test yapıldı.

Son 24 saatte, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi. Bugün 82 bin 203 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 174 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu ‘istemsiz’ hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 24 Ocak verilerine göre, dün 401 bin 636 test yapılmıştı. Dün, 67 bin 23 vaka tespit edilirken, 156 kişi hayatını kaybetmiş ve 78 bin 362 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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