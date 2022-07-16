Bakan Koca duyurdu: Şiddete bir engel koyuyoruz

Son dönemde sağlıkçılara yönelik peş peşe saldırıların ardından meslek örgütlerinin “Hastane giriş çıkışlarına x-ray cihazı konulsun” çağrısı karşılık buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz” diyerek kapı güvenlik sistemlerinin yaygınlaşacağını açıkladı.

Sağlık çalışanlarına son dönemde yapılan art arda saldırılar, hastanelerdeki güvenlik önlemlerini tartışmaya açmıştı. Sağlık meslek örgütlerinin, “Hastane giriş çıkışlarına x-ray cihazı konulsun” diyerek imza kampanyası başlatmasının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘dan konuyla ilgili açıklama geldi.

“ÜLKE GENELİNE YAYILACAK”

Bakan Koca, güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu kapı güvenlik sistemlerinin ülke geneline yayılacağını açıkladı.

Bakan Koca, söz konusu duyuruyu yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu kapı güvenlik sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca’nın Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden paylaştığı videoda, giriş çıkışlara x-ray cihazı yerleştirildiği görüldü.

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