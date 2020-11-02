Bakan Koca, enkazdan çıkarılan Elif ve İdil'in sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi

ANKARA (AA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlıklarının iyi olduğunu ve tedavilerine devam edildiğini duyurdu.

Koca, Perinçek ve Şirin'in sağlık durumlarına ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kurtarma ekiplerine teşekkür eden Koca, "İdil kızımızın ardından 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Elif'in sağlık durumuyla ilgili, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." açıklamasını yaptı.

Depremden 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumuna ilişkin ise Koca, "Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi." bilgilerini verdi.