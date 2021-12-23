Bakan Koca: Evlilik öncesi SMA taraması bugün başlıyor

Yazan:
Alaturka Online
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayacak uygulamanın bugün devreye gireceğini açıkladı.

Yayınlanma: 10:26 – 23 Aralık 2021

Bakan Koca: Evlilik öncesi SMA taraması bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan Tarama Programı Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun” dedi.

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