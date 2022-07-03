Bakan Koca görüntüleri paylaşıp isyan etti: Asla kabul edilemez

Yazan:
Alaturka Online
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da bir ambulansa yola vermeyen aracın görüntülerini Twitter hesabında paylaşarak, “Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara’daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez” dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vakaya giden bir ambulans içerisinden çekilen görüntüleri paylaşarak şu notu düştü:

“Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara’daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı!”

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