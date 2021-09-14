Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı! İşte 14 Eylül yeni vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 276 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Bakan Koca, “Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır” uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Eylül Salı gününün verilerine göre, 334 bin 535 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 28 BİNE YAKLAŞTI

Güncel verilere göre, 27 bin 802 yeni vaka tespit edilirken, 276 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 29 bin 191 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA UYARDI

Güncel corona virüsü verileriyle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyardı. Bakan Koca, “Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır” ifadelerini kullandı.

DÜN 25 BİNE YAKIN VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 13 Eylül Pazartesi gününe ait verilere göre, 24 bin 613 vaka tespit edilirken 231 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 319 bin 110 test yapılmış ve 26 bin 52 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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