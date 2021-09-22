Bakan Koca, güncel corona verilerini açıkladı! İşte günlük vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 22 Eylül 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 242 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, “Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 22 Eylül verilerine göre, 351 bin 655 test yapıldı.

Son 24 saatte, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi. 23 bin 96 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 242 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Yeni tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, “Türkiye genelinde, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranımız %68,91. Sadece 7 ilde bu oran %75’in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında en düşük oranımızsa %42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya başlıyoruz. Covid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 85.51, ikinci doz ortalaması yüzde 68.91, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 106 milyon 492 bin 764 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 21 Eylül verilerine göre, dün 354 bin 854 test yapılmıştı. Dün, 29 bin 338 vaka tespit edilirken, 260 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 361 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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