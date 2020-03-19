Bakan Koca: Hızlı tanı kiti yarın devrede, hedef günde 10-15 bin test

Dünya genelinde yayılan corona salgınında Türkiye’de vaka sayısı 191’e, ölü sayısı ikiye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de düzenlenen corona virüs oturumunda, salgınla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Koca’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* İtalya, Çin’den gelenlerin ülke içinde serbest dolaşmasına izin vererek salgının tüm Avrupa’ya yayılmasına neden oldu.



* Umreden gelen vatandaşlarımız önce evlerinde, pozitif vaka görülmesinden sonra yurtlarda izole edildi.



* Riskten koruyucu tedbirleri erkenden aldık. Corona Virüsü Bilim Kurulu’nu oluşturduk. Tüm dünyadan gelen verileri analiz ettik. Avrupa daha vakaların farkına varmamışken, ülkemizde rehber çalışmaları başlamıştı.

LABORATUVAR SAYIMIZ 36’YA ÇIKACAK

* Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 şehirde 36’ya çıkacak. İki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle birlikte, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor.

* Hastalığın ülkemizde yayılarak bir salgın halini alması durumunda toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesi var. Olası kötü senaryolara hazırız.

* Yarın itibariyle hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabiliyor olacağız. Bugüne kadar 10 bini aşkın test yaptık. Hedef günlük 10-15 bin test. Kendi yerli tanı kitimizi geliştirdik. ABD’ye 500 bin tanı kiti siparişi aldık.

* Risk altında çalışan sağlık personelinin çalışmasıyla yeni bir düzenleme yaptık. Riskten korumak istiyoruz. Sağlık personelimiz yoğun çalışmak zorunda. İzinleri iptal ettik. Riskleri artmış durumda.