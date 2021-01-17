Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘2021 yılı sağlık çalışanları yılıdır’ yorumunda bulundu.
Koca, paylaşımda şunları söyledi:
“Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır” ifadelerini kullandı. (İHA)
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