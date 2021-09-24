Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il

Yazan:
Alaturka Online
-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül tarihleri arasına ait haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Vaka sayısı en çok artan 10 ili de açıklayan Bakan Koca, vatandaşları uyardı.

Yayınlanma: 19:51 – 24 Eylül 2021 Güncellenme: 20:01 – 24 Eylül 2021

Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 il

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Haritayı paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, 11-17 Eylül arasında vaka sayısı en çok artan 10 ilin Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan ve Çorum olduğunu duyurdu.

Koca, paylaşımında “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart” mesajına da yer verdi.

AYRINTILAR GELİYOR…

11-17 Eylül tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.

4-10 Eylül tarihlerine ait haftalık vaka sayısı.

Yeni vaka ve vefat sayısını açıklayan Bakan Koca'dan 'riski artırır' uyarısı İlginizi Çekebilir Yeni vaka ve vefat sayısını açıklayan Bakan Koca’dan ‘riski artırır’ uyarısı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?