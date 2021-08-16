Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu! Risk haritası değişti

Sinop ve Osmaniye’deki yeni gelişmeyi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 28’e yükseldi” dedi.

Coronayla mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmasında iki ilin daha rengi değişti. Sinop ve Osmaniye’de de aşılama oranı yüzde 75’in üzerine çıktı ve mavi renge dönüştü.

MAVİ İL SAYISI 28’E YÜKSELDİ

Yeni gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Koca şu ifadeleri kullandı;

*Sinop ve Osmaniye düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 28’e yükseldi.”

*Batman %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BATMAN Turuncu iller arasında.

*Konya, Niğde ve Gaziantep 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi Turuncu yerine Sarı.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 71.46, ikinci doz ortalaması yüzde 53.72, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 84 milyon 547 bin 410 oldu.

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