Bakan Koca’dan 3. doz mRNA aşısı açıklaması ve ‘kritik yük’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 3. doz aşı ve corona virüsü vakaları konusunda açıklama yaparak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Türkiye’de corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Koca da Twitter hesabından vakalardaki son durum ve 3. doz aşı konusunda açıklamalarda bulundu.

MRNA VE İNAKTİF AŞI AÇIKLAMASI

Vatandaşlara çağrı da yapan Bakan Koca, şunları belirtti:

* 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz.

* Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İNAKTİF AŞI OLANLARINSA 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz.

“SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANMIYOR OLSA DA SAYI ÇOK YÜKSEK”

Bakan Koca, vakalardaki son duruma dair ise şunları ifade etti:

* Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun KRİTİK BİR YÜK olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek.

İlginizi Çekebilir Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca: Vakaların yarısından fazlası 30 yaş altı