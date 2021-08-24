Bakan Koca’dan anne ve babalara çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların 6 Eylül’de açılacağını belirterek henüz ilk doz Covid-19 aşısını yaptırmayan anne ve babalara seslendi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısında bulundu.

Bakan Koca, ‘Annelere 6 Eylül mesajı’ ve ‘Babalara 6 Eylül mesajı’ başlığı ile yaptığı paylaşımda, “15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer” ifadesini kullandı.

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