Bakan Koca’dan ‘aşı’ çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısını yineleyerek “Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır” dedi.

Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri ‘keşke aşı olmasaydım’ demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın” dedi.

‘LÜTFEN AŞINIZI YAPTIRIN’

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımında, “Hastalarımızın ‘aşınızı olun’ uyarılarına kulak verin. Bilim insanları virüsü, hastalığı ise asıl yaşayanlar biliyor. En çok da hiç aşı olmayanlar veya aşılarını eksik bırakanlar. Lütfen bugün aşınızı yaptırın” dedi.

İlginizi Çekebilir Fahrettin Koca corona virüsü tablosunu açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı