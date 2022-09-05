Bakan Koca’dan katsayı farkı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının katsayı farkları hakkında açıklama yaptı. Koca, “Temel bilimler dahil, afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasındaki katsayı farkı olmayacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayında uygulamaya konulan katsayı farkları ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hastanelerde görev yapan halk sağlığı, biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer temel bilim uzmanları için 3’e çıkarılıp diğer uzmanlarla eşitlenen katsayı Eylül’de uygulanacak.

Temel bilimler dahil afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (İSM, TSM) taban ek ödeme katsayısı kurum hedeflerinin yayınlanmasıyla birlikte 1’e çıkmıştı. Toplu sözleşmeden doğan haklar çerçevesinde bu katsayı hekim dışı sağlık personeli için 1,1’e çıkmış olacak.

Değişiklik uygulamaya konuldu. 112 Acil Hizmetleri çalışanları taban ek ödemesi yüksek tutulmuştur. Hesaplamada kullanılan katsayı; hekimlerde yüzde 10, diğer sağlık personelinde yüzde 40 oranında artışla uygulamaya kondu. Toplu sözleşmeden doğan haklar ile hekim dışı sağlık personeli için ayrıca yüzde 10 artış gerçekleşti” ifadelerini kullandı. (DHA)

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