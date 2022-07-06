Bakan Koca’dan Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına yanıt

Sağlık Bakanı Koca, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Konya Şehir Hastanesi’nde Hacı Mahmut Akçay, önce kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’yı, sonra kendini silahla vurdu. Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan saldırganın annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN VE KOCA’YA TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler’ demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: YÜREĞİMİZ YANIYOR KEMAL BEY

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına yanıt verdi. Bakan Koca, “Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” dedi.

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