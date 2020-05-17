Bakan Koca’dan Yavuz Kalaycı paylaşımı

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
* Dr. Yavuz Kalaycı. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin’di.
* Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için minnettarız.
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