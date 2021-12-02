Bakan Koca’nın açıklamasıyla ilgili Haluk Levent’ten kritik paylaşım: Ne yapacağız şimdi?

AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SMA açıklamasıyla ilgili yaptığı paylaşımda “Yüzlerce çocuğun beklediği Zolgensma ilacı için bir açıklama gelmedi. Ne yapacağız şimdi?” dedi.

SMA Bilim Kurulu toplantısı, dün gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Tarama sonucunda, genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler, eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devletimizce karşılanmaktadır” dedi.

HALUK LEVENT: NE YAPACAĞIZ ŞİMDİ?

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Haluk Levent, şunları belirtti:

* Sağlık Bakanlığı SMA toplantısı sonucu: Evlilik öncesi test zorunlu hale geliyor. Risk oluşturan çiftlere tüp bebek devlet karşılayacak. Bu kararlar doğru ve çok önemli.

* Ama şu anda yüzlerce çocuğun beklediği Zolgensma ilacı için bir açıklama gelmedi 🙁 Ne yapacağız şimdi?

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