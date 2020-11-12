Bakan Koca’nın alım sözü gerçekleşmeyince sağlıkçılar isyan etti: Yorgunuz, destek şart

İstanbul’da 28 Ekim’de gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bakan Koca açıklamaları sırasında sağlık personeli alımı da yapılacağını sözlerine eklemişti. Koca, “Önümüzdeki hafta muhtemelen Kasım ayının ilk haftası için 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum” demişti.

Ancak Kasım ayının ikinci haftası bitmek üzereyken, Koca’nın ‘müjdelediği’ sağlık çalışanı alımları hala yapılmadı.

“KASIMIN İKİNCİ HAFTASINDAYIZ HALA İLAN YOK”

Atanmayı bekleyen sağlıkçılar ise duruma tepki gösterdi. SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na çok sayıda mesaj atan sağlıkçılar, “Kasımın ikinci haftasındayız hala ilan yok ve sağlıkçılar gün geçtikçe yoruluyor. Sahada olmamız gerekirken alım hala yayınlanmadı. 2 hafta sonra puanlarımız yanacak. Bakan beyin sözüne güvendik. Bakanımız söz verdiği halde kılavuz tarihinde açıklanmadı” ifadelerini kullandı.

Gelen mesajlardan bazıları ise şu şekilde:

“BAKAN BEYİN SÖZÜNE GÜVENDİK”

“Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kasımın ilk haftası 12 bin sağlıkçı alım ilanını yayınlayacağını beyan etmişti. Ama biz şuanda Kasımın ikinci haftasındayız hala ilan yok ve sağlıkçılar gün geçtikçe yoruluyor. Bizler 84-85 puanla alım bekliyoruz. Sahada olmamız gerekirken alım hala yayınlanmadı. 2 hafta sonra puanlarımız yanacak. Bakan beyin sözüne güvendik. Bakanımız söz verdiği halde kılavuz tarihinde açıklanmadı. Sağlıkçılar yorgun ve destek şart.”

“BELİRSİZLİK İÇİNDE KIVRANAN SAĞLIK MAĞDURLARIYIZ…”

“Biz, sayın Fahrettin Koca tarafından atama sözü alınıp atanamayan ve hala belirsizlik içinde kıvranan sağlık mağdurlarıyız… Sizin her zaman yanımızda olduğunuzu biliyoruz ve sadece bu konuda son kez bizi destekleyip bu aldatılmamızı paylaşmanızı istiyoruz…”

“MEVCUT SINAVLARLA ALIM YAPILSIN”

“2020 KPSS yapılmışken ve ön lisans sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kalmışken Sağlık Bakanlığı’nın 2018 puanıyla alım yapması bizim için büyük bir yıkım olur. Lütfen duyurun sesimizi. Mevcut sınavlarla alım yapılsın. Neredeyse 2021’e gireceğiz, 2018 tarih oldu artık.”

“KADROLAR HAK EDENLERİN OLSUN”

“Türkiye gündemi bu kadar yoğunken bu mağduriyetimizi dile getirmek istemezdik lakin geleceğimiz söz konusu. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, Kasım’ın ilk haftası 12.000 sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Bizler 2020 ön lisans KPSS sınavına girdik ve henüz puanlarımız açıklanmadı. Bu alımda 2018 KPSS değil halihazırda 2020 KPSS dikkate alınsın istiyoruz. Eğer sınav erken açıklanırsa veya atama bir 15 gün daha bekletilirse bizler de tercih vermeye yetişebiliriz. 2021’e günler kala hala alım 2018 puanıyla olmasın ve binlerce genç sağlık mezunu mağdur edilmesin. Lütfen kadrolar hak edenlerin olsun. Sizden ricamız bu mağduriyetimizi dile getirip duyurmanız. Biz sağlıkçı gençlere adaletli olunması için yardım edebileceğinizi düşünüyoruz.”

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