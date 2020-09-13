Bakan Koca’yı zorda bırakan soru: Cumhurbaşkanı bizden değil mi, neden miting yapıyor?

AKP’nin İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği 100 bin yeni üye programı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı zora soktu. Gece saat 23.00 sıralarında ismini vermediği bir milletvekiline Twitter üzerinden yanıt veren Koca, “Salgınla mücadele hepimizin görevi. Birbirimizle değil, salgınla mücadele edelim” diye yazınca bazı sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Bakan Koca’nın paylaşımının altına yarım saat içinde, AKP’nin 100 bin yeni üye programına tepki göstermemesini eleştiren yüzlerce yorum yapıldı.

“CUMHURBAŞKANI BİZDEN DEĞİL Mİ?”

Ena İsfahan isimli bir kişi, “Cumhurbaşkanı bizden değil mi? Neden miting yapıyor. O neden mücadele etmiyor? Neden biz düğünlerimizi erteliyoruz da vekil bey ertelemiyor? Bize akıl vermeyin doktor. Bu gece mitinge gidenlerle pazartesi metrobüse bineceğim” diye tepki gösterdi.

“VİRÜS AKP ETKİNLİKLERİNE UĞRAMIYOR MU?”

Virüs gerekçesiyle vatandaşlara birçok kısıtlama getirilirken, AKP’nin etkinliklerinin yapılmasını eleştiren Nasuh Bektaş isimli kişi ise şu ifadeleri kullandı: Konser yasak, tiyatro yasak, düğün yasak, AKP etkinliği serbest. Virüs ile yapılan müzakere sonrası AKP etkinliklerine uğramıyor.



“SAMİMİ DEĞİLSİNİZ SAYIN BAKANIM”

Fahrettin Koca’yı partisinin etkinliklerine suskun kalmakla suçlayan Tolga Demirkol da Sağlık Bakanı’nın inandırıcılığını yitirdiğini dile getirdi: Ayasofya’nın tedbirsiz, mesafesiz açılması, Giresun’da miting yapılması, İstanbul’da önlemlerin bir partinin etkinliğinden dolayı ertelenmesi ve bunların hiç birine hiçbir şey dememeniz, samimi değilsiniz bakanım. Açıkladığınız verilere de kimse inanmıyor zaten.

