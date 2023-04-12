Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi’nin açılını 17 Nisan’da yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AKP İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıra milletvekili adayı Murat Kurum, Ataşehir’de ziyaretlerde bulundu.

AKP Ataşehir İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Kurum daha sonra Sultan Alpaslan Camii’ne giderek cami cemaatiyle sohbet etti. Yenisahra Mahallesi ve Barbaros Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Kurum, vatandaşlarla kentsel dönüşümle ilgili sohbet etti.

“FİNANS MERKEZİMİZİN AÇILIŞINI DA FİKİRTEPE’YLE AYNI GÜN YAPIYORUZ”

Bakan Kurum, ziyarette şunları söyledi:

* “Bir Fikirtepe mevzusu var biliyorsunuz. Hemen ilerinizde, orada da 15 bin konutun dönüşümüne, şu an bakanlık olarak vatandaş mağdur olmasın diye biz girdik, yapıyoruz ve inşallah orada da ayın 17’sinde ilk konutlarının anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Ardından da yeni konutlarımızı da inşallah söz verdiğimiz şekliyle yapmaya devam edeceğiz.

* Yine burada finans merkezimiz var. Hemen dibinizde Ataşehir’de, Ümraniye’de. Projesini ilk günden itibaren takip ettiğimiz ve bölgeye değer katacak, bölgenin istihdamına üretimine katkı sağlayacak, finans merkezimizin açılışını da ayın 17’sinde Fikirtepe’yle aynı gün yapıyoruz.

* İnşallah oranın da açılışını büyük bir coşkuyla yapacağız ve bölgenin kalkınması, İstanbul’un finans merkezi olması adına, burada çocuklarımızın istihdamı adına, geleceği adına bu adımı atmış olacağız.” DHA