Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm milli güvenlik meselesidir

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklama yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

* 1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98’inin yıkıldığını görüyoruz.

* Ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdi.

* (Deprem bölgesine yapılacak konutlar) Kat kısıtlaması getireceğiz, dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız.

* Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul’da da Ankara’da da İzmir’de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM MİLLİ GÜVENLİK, BEKA MESELESİDİR”

* Biz, kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtık, açmaya da devam edeceğiz. Bu bir milli güvenlik, beka meselesidir.

* Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım.

* Depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini kültürden, sanattan anlayan, sosyolojiyi, demografik yapıyı bilen bilim insanlarından oluşan bir heyetle yöneteceğiz.

* (Deprem konutları) 1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz.