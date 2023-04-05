Bakan Kurum’a Sivas’ta açılış şoku: Boş meydana konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sivas Merkez Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma ve 746 Konut Anahtar Teslim Töreni”ne katılmak için Sivas’a geldi.

Bakan Kurum, Sivas Valiliği ve Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törene katıldı.

Sahneden hak sahiplerine evlerinin anahtarlarını dağıtıp, çocuklara oyuncak hediye eden Kurum’un, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya’nın duasının ardından yaptığı konuşma ve toplu açılış törenine katılımın oldukça düşük olması dikkati çekti.

“O KADAR REKLAM, ŞATAFAT VE HARCAMA BU PROTOKOL İÇİNMİŞ”

Kurum’un, bakanlık çalışmaları ve deprem bölgesine yönelik hizmetlerini anlattığı konuşması sırasında vatandaşların tören alanını terk etmesi dikkat çekti.

O anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “Seçime 39 gün kaldı. Sivas’ta gördüğümüz tablo bize Türkiye resmini de sunuyor. Halktan tamamen kopmuş bir iktidardan bahsediyoruz. Sayın Kurum’un katıldığı açılışta protokol harici kimse yok. O kadar reklam, şatafat ve harcama bu protokol içinmiş demek. Beş yıldır Sivas’a verilen sözler tutulmadı inanıyorum ki Sivaslılar 14 Mayıs’ta AKP’ya faturayı kesecek” dedi.

“ONLAR NE DERLERSE DESİNLER BİZ EVLATLARIMIZA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKMAK İÇİN ANT İÇTİK”

Bakan Kurum, Hatay Defne Devlet Hastanesi Temel atma töreninde yaşananları hatırlatan organizasyon sırasında yaptığı konuşmada, muhalefete gönderme yaparak, şöyle konuştu:

*Depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden ilk temelleri atan bu ülke; 55 bin konutu 50’inci günde, 55’inci günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak hacme de kudrete de, bunu yapacak lidere de, güce de sahiptir.

*Onlar ne derlerse desinler Cumhur İttifakı olarak biz evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için ant içtik.

*Cumhurbaşkanımız, liderimiz, çalışıyor, gayret ediyor ve o gayret neticesinde çalışmalarını bitiriyor, eserleri bir bir hayata geçiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün ise Balıkesir’in Karesi ilçesinde katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada deprem bölgesiyle ilgili olarak,”11 ilimizde artık hayatlar normale dönmeye başladı” diye açıklama yapmıştı…

Kurum’un bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığı Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’ndeki depremzedelerin, tarımsal serada yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarının görüntülenmesi ile ortaya çıkmış ve Bakan bu açıklamasıyla yine tepki toplamıştı.