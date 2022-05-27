Bakan Kurum’dan Atatürk Havalimanı ve Salda Gölü açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Atatürk Havalimanı için “8,5 milyon metrekarelik bir alanın yaklaşık 5 milyon 36 bin metrekaresini ki bu dünyanın en önemli sayılı millet bahçelerinden bir tanesi olacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Atatürk Havalimanı hakkında konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi:

* “8,5 milyon metrekarelik bir alanın yaklaşık 5 milyon 36 bin metrekaresini ki bu dünyanın en önemli sayılı millet bahçelerinden bir tanesi olacak, Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olacak ve bu alan içerisinde 145 bin 300 ağacımızı dikeceğiz. Bu projemizin ilk etabını da fethin 570. yıl dönümünde İstanbul’umuza, ülkemize armağan edeceğiz. Bu çerçevede çalışmalarımız olağanca hızıyla devam ediyor.

* Vatandaşlarımız da müsterih olsunlar. Burada kullanılması gereken yapılar, limanlarımız, buradaki hangarlarımız, çocuklarımız için müzeler yapacağız. Bunların restorasyonlarını yapacağız ve burada fuar alanları oluşturacağız. Çocuklarımız burada kitap okuyacaklar, deneyler yapacaklar, atölyelerde yine gençlerimiz kendilerini geliştirecekler.

* Atatürk Havalimanı burada yoğun bir şekilde faaliyet gösterirken, burada hava kirliliğinden, trafik probleminden, gürültü kirliliğinden dolayı ciddi manada bir rahatsızlık vardı. Şimdi biz ne yaptık? Burada 5 milyon 36 bin metrekarelik alanı İstanbul’un göbeğinde herhangi bir imara, ticari bir imara, konut imarına açmadan vatandaşımızın, milletimizin hizmetine açmış oluyoruz.”

SALDA GÖLÜ

* “Biz bu iftiralardan, yalanlardan, söylemlerden yorulduk. Bugün yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi hakkında asılsız, mesnetsiz, kişiliğe, insanlığa, hukuk uymayan iftiralarla karşı karşıyayız. Neymiş efendim bizim Çevre Ajansımız Emine Hanım’ın şirketiymiş, o alanda, kıyılarda, doğal sit alanlarında bu şirkete işler dağıtılacakmış gibi yine yalan yanlış söylemlerle karşı karşıyayız. Bunun bir benzerini yine Salda Gölü’nde yaptılar.

* Öyle bir muhalefetle karşı karşıyayız ki biz ‘Doğal alanlarımızı koruyacağız’ diyoruz. ‘Kıyılarımızda koylarımızda, doğal sit alanlarında, özel çevre koruma bölgesi alanlarında bize emanet edilmiş değerleri koruyacağız, nesillere en güzel şekliyle aktaracağız.’ diyoruz. Salda Gölü’nün kıyısına kadar giren araçları geriye çekeceğiz.

* Buraya hiçbir yapılaşma yapmadan burada vatandaşlarımızın huzur içerisinde bu gölü izleyecekleri, buradaki kültürel, doğal zenginlikleri görebilecekleri alanlardan istifade etsinler istiyoruz. ‘Atatürk Havalimanı’na, aziz milletimizin yürüme mesafesinde ulaşacağı bir millet bahçesi yapacağız.’ diyoruz.

* Maalesef hala karşımızdaki muhalefet bizi anlayamadı. Ne yapmak istediğimizi anlayamadılar. Çevre Ajansı, kanunla kurulmuş, bakanlığımızın iştiraki olan bir kamu iştirakidir. Hiçbir şahsın, hiçbir kişinin şirketi değildir, devletin şirketidir ve kanunlarla bu şirketimize yetkiler verilmiştir. Ne yetkisi verilmiştir biliyor musunuz? Doğanın korunması yetkisi verilmiştir.

* Biz Çevre Ajansı’yla birlikte Sıfır Atık Projesi’ni daha da yaygınlaştıracağız. Sıfır Atık Projesi, uluslararası ödül almış bir projedir. Emine Erdoğan Hanımefendi bu projeyi himaye etmiştir. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bizim tüm projelerimize destek veriyor.

* Destek vermek suç mudur? Türkiye’nin en büyük çevre hareketini başlatan ve bu manada da uluslararası ödüller alan bir projeyi bu kadar çabuk karalamak, bu kadar kötüleştirmek ne kadar doğrudur? Adalet nezdindeki her türlü girişimi de yapacağız ve biz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”