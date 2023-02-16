Bakan Kurum’dan deprem açıklaması: Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesiyle ilgili yaptığı açıklamada yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısını duyurdu.

Bakan Kurum, “577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık” dedi.

“YENİ İMAR PLANI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ”

“Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, “Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına kısıtlılık getirecek yeni imar planı çalışmalarını yürütüyoruz” şeklinde konuştu. AA