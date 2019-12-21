Bakan Kurum’dan İstanbul ve boğaz açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu yıl 65 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattıklarını, bunların 25 bininin İstanbul’da bulunduğunu belirterek, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi’nin de bu dönüşüm projelerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan Üsküdar Kirazlıtepe konutları ve şantiye alanında incelemelerde bulundu. Kurum’a Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Proje kapsamında biten konutlarda örnek daireleri gezen ve hak sahipleriyle sohbet edip sorularına cevap veren Kurum, projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat alanında basına açıklamada bulunan Kurum, Kirazlıtepe Projesi ile ilgili bilgi verip görselleri gösterdi.

Kurum, şunları kaydetti:

* Vatandaşıma söz verdik. Dedik ki; ‘Hızlı, yerinde ve hakkaniyet çerçevesinde bu kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz.

* O zaman için bazı vatandaşlar projenin içinde yer aldılar. Bazıları da beklemeyi tercih ettiler. Ama bugün inşaatların yapımını, hızını ve kalitesini gördüklerinde vatandaşımız ‘Bizim mahallemize de girmenizi bekliyoruz.’ şeklinde talepte bulundular.

* Üsküdar Belediyesi de vatandaşlarla görüşerek, onların rızası çerçevesinde bu süreci yürütecek.

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İSTANBUL VE BOĞAZ

Kurum, Boğaz’da İstanbul’a yakışır az katlı ve mahalle kültürünü yaşatacak projelendirme yaptıklarını vurguladı.

Bu proje çerçevesinde ihalenin gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

* Cepheler bittiği zaman mahallelimiz, esnafımızla birlikte mahalle kültürünü yansıtacak örnek bir proje olacak.

* Proje örnek bloku gezdik ve projede ne gördüysek hızlı, yerinde bir şekilde bu projeyi yapıyoruz. Bittiği zaman İstanbul’un siluetine değer katacak önemli bir projeyi İstanbul’a kazandırmış olacağız. Boğaziçi Yasası’yla da yapmak istediğimiz bu. Vatandaşlarımızı yerinden etmeden, onların rızası çerçevesinde, onlarla birlikte Boğaz’ın siluetine, İstanbul’umuza yakışır, dönüşüm projelerini yapmak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Projenin kentsel dönüşüm konusunda İstanbul’da örnek olduğunu belirten Kurum, “Üsküdar Belediyesi ile yürüttüğümüz bir kentsel dönüşüm projesi. 2019 yılı içerisinde Bakanlık olarak 65 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bunların 25 bini İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’a baktığımızda Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi de bu dönüşüm projelerinden biri.” şeklinde konuştu. AA