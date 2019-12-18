Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecini de tamamladık

TBMM Genel Kurulunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Ülkemiz için gerçekten çok önemli gördüğümüz bir proje. Bu noktada, biz ‘Kanal İstanbul Projesi, Boğaz’ın koruma, kurtarma ve özgürlük projesidir diye altını çizerek ifade ediyoruz” dedi.

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“SÜREÇ TAMAMLANDI”

ÇED sürecinin de tamamlandığını vurgulayan Bakan Kurum, “Bu süreçte de gerçekten, sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, üniversitelerimizle, hocalarımızla bir çalışma grubu oluşturduk ve bu grup çerçevesinde, çevreye olan etkilerini en aza indirecek şekliyle bir çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede, proje gerçekleştiği zaman, Boğaz’ımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız, hem hava hem su kalitesini iyileştirmiş olacağız. Bu çerçevede, deniz canlılarımızı da koruyarak tüm bu değerlerimizi gelecek nesillere koruyarak aktarmış olacağız” ifadelerini kullandı. İHA

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