Bakan Kurum’un kuzeni dehşet saçtı: 2 ölü 1 yaralı

Konya’da Osman Kurum arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla ateş ettiği Hüseyin İncekara ve eşi Fadim İncekara’yı öldürdü, 22 yaşındaki oğulları Mücahit İncekara’yı ise yaraladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un kuzeni olduğu öğrenilen Osman Kurum’un yakalanması için çalışma başlatıldı.

Müslüm EVCİ

Olay, saat 13.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Kurum ve Hüseyin İncekara, iddiaya göre, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmaya İncekara’nın yanında bulunan eşi Fadim İncekara ve oğlu Mücahit İncekara da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda Osman Kurum, yanındaki tabancayla Hüseyin İncekara ile eşi Fadim ve oğlu Mücahit İncekara’ya ateş açtı.

Çeşitli yerlerinden vurulan İncekara ailesi, kanlar içinde yere yığıldı. Osman Kurum da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı aile üyeleri, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YARALANAN 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayda yaralanan Hüseyin İncekara kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde, diğer yaralı Fadim İncekara Konya Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Mücahit İncekara’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

BAKANIN KUZENİ ÇIKTI

Jandarmanın verdiği bilgiye göre Osman Kurum’un, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un kuzeni olduğu öğrenildi.

Jandarma, kaçan Osman Kurum’u yakalamak için çalışma başlattı.

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