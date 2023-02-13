Bakan Mehmet Nuri Ersoy ölümden döndü

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17’de 7.7 ve Elbistan ilçesinde saat 13:24’te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 kentte büyük yıkıma ve can kaybına neden olan depremden ağır etkilenen illerden biri de Malatya oldu.

Yüzlerce evin yıkıldığı Malatya’da kamu binaları da zarar gördü.

Elbistan merkezli ikinci depremde Malatya’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Battalgazi ilçe merkezinde olan valilik binası depremde zarar gördü. / Foto: Evren Demirdaş

13:24’te 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen ikinci depreme Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valiliği’nde yakalandı.

Kamu bürokrasisiyle deprem koordinasyon toplantısı yapmak için dört katlı valilik binasında bulunan bakan Ersoy, vali ve AFAD temsilcileri ile toplantı salonuna geçmeden önce lavaboya uğradı. Bu sırada meydana gelen depremde 4 katlı Malatya Valiliği’nin

toplantısı salonu çöktü.

SÖZCÜ’ye bilgi veren kaynaklar, “Eğer doğrudan toplantıya geçilseydi büyük felaket yaşanırdı” dedi.

Depremde valilik binasının hasar görmesinin ardından kamu bürokrasisi Malatya Acil Durum Koordinasyon Merkezi’ne geçti, ve çalışmalar buradan yürütüldü.