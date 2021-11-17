Bakan Muş: Türkiye ekonomisi rekor kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir” dedi. Milletvekillerinin eleştiri ve sorularına da yanıt veren Muş, “Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında, Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

Komisyona sunum yapan Ticaret Bakanı Muş, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisinden bahsederek, “Tedarik zincirlerinin işleyişinde ezberler bozulmuş, küresel ekonomi ikinci dünya savaşından bu yana en büyük sınaması ile karşı karşıya kalmıştır. Hükümetimizin aşı tedarikine yönelik girişimleri ve sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleriyle, Türkiye aşılama oranlarında dünyada önde gelen ülkelerden biri olmuştur” dedi.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ REKOR KIRDI”

Enflasyonda yaşanan artışa da değinen Bakan Muş, şunları söyledi;

*Bu dönemde özellikle lojistik ve enerji maliyetleri ile temel gıda ve endüstriyel emtia fiyatlarında şiddetli artışlar gözlemliyoruz. Özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlar 3’üncü çeyrek itibarıyla tedirgin edici seviyelere yükselmiştir.

*Enerji fiyatlarındaki yükselişte kuraklık gibi iklim koşullarındaki değişimlerin yanı sıra küresel ekonomideki toparlanma kaynaklı enerji talebindeki artış etkili olmaktadır. Söz konusu fiyat artışları, arz talep dengesizlikleri ve tedarik zincirindeki aksamalar tüm ülkelerin üretim sürecinde önemli bir risk unsuru oluşturmayı sürdürmektedir.

*Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir. Bu değerler ile Türkiye ekonomisi uluslararası kuruluşların tahminlerinin oldukça üzerinde performans göstermektedir. IMF Ekim Görünüm Raporu’nda 2021 yılı büyüme tahminlerinde, G-20 ülkeleri içerisinde en yüksek artışı Türkiye ekonomisi için yapmıştır.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ, 1 MİLYON 600 BİN İLAVE İSTİHDAM YARATTI”

Pandemi öncesine göre Türkiye ekonomisinin, 2021 Eylül ayı itibarıyla 1 milyon 600 binin üzerinde ilave istihdam yarattığını kaydeden Bakan Muş, şunları söyledi:

*Yaratılan bu ilave istihdamın yaklaşık yarısı sanayi sektöründen kaynaklanmıştır. Pandeminin etkisiyle yüzde 61,9 düzeyine kadar gerileyen imalat sanayii kapasite kullanım oranı, ihracat artışından aldığı önemli destekle pandemi öncesi düzeyini de yüzde 76,6 aşarak ekim ayı itibarıyla yüzde 77,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.

*Bu durum, üreten ve dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşma noktasında ne kadar doğru adımlar attığımızın en önemli göstergelerinden biridir. İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla 2021 yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) büyüme hedefi olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza inanıyoruz.

*İhracat, üretim, yatırım ve istihdam temellerinde büyüyen ekonomimizle kalkınmayı toplumun tüm kesimlerine yaymak üzere var gücümüz ile çalışıyoruz.

“12 AYIN 10’UNDA İHRACAT REKORU KIRDIK”

Son yıllarda küresel ticarette artan korumacı politikaların, pandemi ile yeni boyut kazanarak devam ettiğini işaret eden Muş, şunları söyledi;

*2021 yılı ekonomimizin adeta lokomotifi konumunda bulunan ihracatımızın küresel ihracattan aldığı payın arttığı ve ihracatımız açısından tarihi zirvelerin yaşandığı bir yıl olmaktadır.

*2021 yılı ocak-ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 33,9 oranında artarak 181,8 milyar dolar; ithalatımız yüzde 22,5 oranında artarak 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

*2021 yılının ilk 10 ayındaki ihracat rakamımızla, 2019’da ulaşmış olduğumuz 180,8 milyar dolar yıllık ihracat rekorumuzu geride bıraktık. Ayrıca son 12 ayın 10’unda ihracat rekoru kırdık. İhracatımızın, bu performansın devamı ile 2021 yılının sonuna kadar, 211 milyar dolar olan OVP tahmininin üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.

“E-TİCARET HACMİ 161 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ”

Pandemi koşullarıyla birlikte elektronik ticaretin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ivme kazandığını hatırlatan Bakan Muş, “2020 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 92 milyar TL olan e-ticaret hacmi 2021 yılının aynı döneminde 161 milyar TL’ye yükselmiştir. E-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaşmıştır. Diğer taraftan son zamanlarda vatandaşlarımızın yoğunlukla maruz kaldığı indirimli satış reklamları da bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elektronik ticaret siteleri başta olmak üzere indirimli satış kampanyası düzenleyen firmalar hakkında resen incelemeler yapılmakta ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır” diye konuştu.

Bakan Muş ayrıca Ticaret Bakanlığı 2022 yılı bütçesinin toplam 8 milyar 451 milyon 926 bin TL olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE, SON 20 YILDA İLK KEZ DÜNYA İHRACAT PAYINDA YÜZDE 1 SEVİYESİNE ÇIKTI”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi. Bakan Muş, “Son 20 yılda Türkiye, ilk kez dünya ihracat payında yüzde 1 seviyesine çıktı” dedi.

“COVID-19 SALGINI BEKLENMEYEN TABLOLAR YAŞATTI”

Bakan Muş, enflasyon ile ilgili sorulara, “Covid-19 ile ilgili kimsenin aklına gelmeyecek tablolar yaşandı. Bunun sancısını yaşadık. Salgının, sağlık, sosyal ve ekonomik boyutları ortaya çıktı. Son 30 yıldır yaşanmayan bir küresel enflasyonu yaşandık, bütün dünya olarak. Büyük merkez bankalarının blançoları büyüdü ve dünyada küresel enflasyon yükseldi. Taleplere cevap verilemeyişinden de enflasyon yükseliyor. Bütün dünyada bu böyle” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Muş, ihracatın ithalatı karşılama oranının da ekim ayında yüzde 93,4 olduğunu, böylece 10 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranının geçen yılın aynı dönemine göre 7,2 puan artarak yüzde 84,3’e ulaştığını bildirdi. Kaçakçılıkla mücadelede her türlü tedbirin alındığını belirten Bakan Muş, “Yakalamalar konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakmayız” dedi.

Muş, fiyatların düşürülmesine ilişkin sorulara, “Fiyatların düşürülmesine ilişkin bir gündemimiz yok” derken, bu yıl 58 ilde faaliyet gösteren 136 kooperatifin 149 projesine 13,5 milyon lira hibe desteği verildiğini söyledi. Bakan Muş, sözlerine şöyle devam etti:

*31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yıl içerisinde kullandırılan faiz indirimli kredilerin toplam tutarı 24 milyar liraya ulaşmıştır. 2020’de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından hayata geçirilen yapılandırma imkanının ardından, 2021’de esnaf ve sanatkarların kooperatiflere olan borçlarına ilişkin sağlanan yapılandırma imkanından ise kefilleriyle birlikte yaklaşık 119 bin kişi faydalanmış, 650 milyon lira tutarındaki borç yapılandırılarak 325 milyon lira tutarındaki gecikme faizi silinmiştir.

*Bakanlığımızca pandemi nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi amacıyla verilen Gelir Kaybı ve Kira Destekleri hibeleri tutarı toplam 4,6 milyar lirayı aşmıştır. DHA