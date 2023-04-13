Bakan Nebati: 20 Nisan’da vanayı çevireceğiz

AKP Mersin İl Başkanlığı binası önünde partililer tarafından karşılanan Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP Mersin 1’inci sıra milletvekili adayı Nurettin Nebati, seçim bölgesi olan Mersin’e 06 HMB 89 plakalı Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile geldi.

Burada partililer tarafından büyük bir ilgi ve meşalelerle karşılanan Bakan Nebati, parti önünde hazırlanan otobüsün üzerine çıkarak vatandaşlara seslendi.

“ONU BAŞKAN YAPTIK”

Konuşması sırasında “Başkan Tayyip ” diye bağıran bir vatandaşa cevap veren Nebati, “İşte ‘Başkan Tayyip’ diyorsun ya biz, ‘Başkan yaptırmayacağız’ diyenlere, 15 Temmuz’a, Gezi olaylarına rağmen onu başkan yaptık. Şimdi, 14 Mayıs’ta ‘Yeter söz de karar da milletindir’ dediği güne denk gelen seçimimizde Allah’ın izniyle Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nin balkonunda zafer konuşması yapacak olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı’mız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar başkan yapacağız. Çünkü 21 yıldır hizmet etmekten asla usanmayan, kendisi ve kadrosuyla ülkem, vatanım, milletim, devletim diyerek koşturan Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 21 yılda ülkeyi nerden nereye getirdiğini herkes biliyor, şahit” dedi.

“20 NİSAN’DA VANAYI ÇEVİRECEĞİZ”

Nebati, Adana’dan Mersin’e yapılan çalışmaların sembollerinden TOGG ile geldiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

*Sayın Cumhurbaşkanı’mız başta olmak üzere yurt dışındaki kardeşimiz, değerli Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de kullanarak Türkiye’nin yıldızını selamlayan o güzel duruştan sonra işte ‘yapamazsınız, edemezsiniz’ dedikleri TOGG ile buraya geldik.

*Bizim aracımızla geldik. Bunlar biliyorsunuz sürekli yapamazlar, edemezler diyen affedersiniz ezikler. Ülkenin potansiyeline, gücüne, dinamiklerine hiçbir zaman inanmayan birtakım bilmezler.

*Bunlar vaktinde ‘uçak, köprü’ yapamazsınız’, ‘şehir hastaneleri ne işe yarayacak’, ‘bu otobanlardan kimler geçecek’ dediler, devrim araçlarını engellediler. Bunlar vaktinde havaalanları yapılırken ‘bunlara ihtiyaç yok’ diyenler.

*Bunlar, Türkiye’de ne zaman bir taş üzerine taş konduğunda asla inanmayan bir güruh. Şimdi otomobilimizle geliyoruz, gemilerimizle yüzüyoruz, uçaklarımızla semalardayız. Vapurlarımızla, gemilerimizle, savaş gemilerimizle denizlerde, sondaj kuyularımızla Akdeniz’de, Karadeniz’deyiz. Doğal gazımızı da çıkaracağız ve inşallah 20 Nisan’da vanayı çevireceğiz.

“13’TE 13 YAPACAĞIZ”

Nebati, Mersin’i layık olduğunun daha ötesine taşıyacak adımları birlikte atacaklarını ifade ederek, “Durmak yok yola devam diyerek Allah’ın izniyle 13’te 13 yaparak gideceğiz. Bizde hedefler küçük olmaz. Biz pazardayız, sokaktayız, dünyanın her ülkesinde varız, merak etmeyin. Biz ordumuzla, gücümüzle varız” ifadelerini kullandı.

“ÖTEKİLEŞTİRMEYE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Ötekileştirmeye izin vermeyeceklerini söyleyen Bakan Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:

*Biz, ötekileştirmeyiz. Bu şehirde ve ülkede hiç kimse ‘Sen Kürt’sün, Arap’sın, Laz’sın, ötesin, şuradasın, buradasın’ diyemez. Biz, 85 milyon insan biriz, beraberiz, iriyiz, diriyiz, hep birlikte Türkiye’yiz inşallah.

*Onun için bize şöyle yan gözle bakanlara, ‘bunlar sokağa çıkamaz’ diyenlere sesleniyorum. Bizim küfemiz yok, heybemizde bu vatana yaptığımız hizmetlerin listesi var. Her gün, her an, her yerde bizle karşı karşıya gelmekten dolayı yükselecek olanlara sesleniyorum, gelin beraber olalım, Mersin’i birlikte ayağa kaldıralım, burada Yörük’üyle, Türkmen’iyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla hep birlikte Mersin diyelim.

*Gelin hep beraber narenciye bahçelerinde çiçekler açarken meyvelerimize beraber gelsin, kardeşlik hukukunu ortaya koyalım ki şehre bereket gelsin. Gelin hep beraber ‘Her şey çok iyi olacak çünkü bu ülkenin potansiyeli çok güçlü, bu ülke Allah’ın izniyle 21. yüzyılın Türkiye Yüzyılını ortaya koyacak güce sahip olacağına inanan insanlar olarak birlikte hareket edelim ve çalışalım. (DHA)