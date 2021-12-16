Bakan Nebati asgari ücreti 2003 ile kıyasladı: 2022’de 62 kilo dana eti alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaparak “Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kilo alırken, 2022’de 62 kilo dana eti alacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıkladı.

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.

“468 KİLO EKMEK ALABİLİR”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaptı. Bakan Nebati, şunları söyledi:

* Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022’de 62 kg dana eti alacak. 2003’te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022’de 129 kg beyaz peynir alacak.

* 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022’de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022’de 489 litre benzin alabilecektir. DHA

İlginizi Çekebilir Muharrem İnce’den çarpıcı asgari ücret açıklaması İlginizi Çekebilir Babacan’dan asgari ücret yorumu: Türkiye kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir