



Bakan Nebati, Berat Albayrak ile gizlice görüştü mü? Kimler doları yüksekten satarak kar elde etti? CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP Esnaf Masası heyetinin Aksaray ziyareti sürüyor. Ağbaba ve milletvekilleri, CHP Aksaray İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, “20 Aralık gecesi ekonomik kumpasla Türkiye karşı karşıya kaldı. Devleti yönetenler fakire fukaraya kumpas kurdular. AKP’ye güvenmediği için üç beş kuruş birikimini kenara atıp, alım gücünü korumaya çalışan fakir fukara çarpılmış oldu. Garibanın yoksulun nasıl çarpıldığını itiraf ediyorlar. Yoksul vatandaşa nasıl kumpas kurduklarını itiraf ediyorlar” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join