Bakan Nebati: Biz çalışırken ahlaksızlarla da mücadele ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beraberinde 44 meslek örgütü temsilcisiyle birlikte Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, açıklamasında ilk olarak deprem bölgesindeki vergi dairelerine olan borçların 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlere bölünebileceğini söyledi.

Çiftçilere 3.4 milyar liralık destek sağladıkları bilgisini de paylaşan Bakan Nebati, “AFAD’a 17 milyar lira nakit aktarım gerçekleştirmiş durumdayız. OHAL ilan edilen illerimizde Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını sağlayamayan vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verilecek” dedi.

Bakan Nebati, yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan yardımlar hakkında da bilgiler vererek, “Ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır” diye konuştu.

“KDV ORANINI YÜZDE 1’E İNDİRDİK”

Bakan Nebati, prefabrik yapı ve konteynerlerde bu yılın sonuna kadar KDV oranını yüzde 1’e indirdiklerini belirterek, “Devlet tarafından başlatılan yardım kampanyalarına nakdi ve makbuz karşılığında yapılan yardımlar vergi matrahında indirim kapsamına alınmaktadır. Temmuz sonuna kadar borçları taksitlendirilen borçların yüzde 10’unu ödemeden borcu yoktur yazısı alınmasını sağladık” dedi.

“AHLAKSIZLIKLARLA DA MÜCADELE EDİYORUZ”

Bakan Nureddin Nebati, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünde yaşananlarla ilgili ise şunları söyledi:

* “Çalışırken ahlaksızlıklarla da mücadele ediyoruz. Her ne kadar birileri böylesi bir süreçte dahil siyasi çıkar hesaplarına düşmüş olsa da gerçek dışı kötü çarpıtmalara girişerek, hatta tribünlere siyaset sokmaya çalışarak maksatlı provokasyonlardan medet umsa da bizler metanetimizi sonuna kadar koruyarak tarihimizden ve milletimizden aldığımız güç ve sarsılmaz iradeyle vatandaşlarımıza ve ülkemize hizmet yolunda kararlı adımlar atmaya tereddütsüz devam edeceğiz.”

İNŞAAT MALZEMELERİ FİYATLARI SABİTLENECEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece, depremden etkilenen 11 ilde inşaat malzemeleri ürün fiyatları sabitleniyor” dedi. (DHA)