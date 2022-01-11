Bakan Nebati ile görüşen TÜSİAD Başkanı’ndan enflasyon ve faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, enflasyon ve kredi faizleri konusunda soruları cevaplandırdı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Görüşmenin detaylarına ilişiklin bilgi veren Kaslowski, şu ifadeleri kullandı:

* Atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştık. Tespitlerimizi sayın bakanla paylaşmış olduk. Çok açık bir iletişim oldu, samimi bir görüşme oldu. Bu istişareyi de bakan beyle devam ettireceğimize inanıyoruz.

* Vergi konusunda, yeşil dönüşümle ilgili, dünyadaki gelişmeleri de takip etmek üzere fırsatları kaçırmamak açısından da bazı önerilerde bulunduk. Enflasyonla ilgili görüşlerimizi paylaştık.

* Enflasyonla ilgili ciddi bir mücadele verileceğine inanıyoruz. Enflasyon tabii ki çok ciddi seviyelere çıktı ama önümüzdeki dönemde bu konuda da ciddi adımlar atılacağını öngörüyoruz.

FAİZ MESAJI

Kredi faizleriyle ilgili soruya yanıt veren Kaslowski, şunları söyledi:

* Şu anda finans sektöründeki, finans kaynaklarında olan sorunları biz bakanımızla paylaştık. Reel sektörde bazı sorunlar var, bunun üzerinde bakanlık çalışıyor, bunun da etkilerini göreceğiz.

* Şu an itibariyle kendi finansman kaynakları bulunmakta vesaire. Bu biraz kur şokundan da kaynaklanıyor, işletme sermayesinin yükselmesinden de kaynaklanıyor. Bakanlık bunun farkında, üzerinde çalışılıyor. Özellikle projelere yönelik bazı kaynaklar yönlendirilecektir. DHA

İlginizi Çekebilir Reuters anketleri değerlendirdi: Erdoğan’a destek azalıyor