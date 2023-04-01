Bakan Nebati: Köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa işlerimizi toparlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eşi Özlem Nebati ile Ümraniye’de ilçedeki depremzede aileler için düzenlediği iftar programına katıldı.

“SIKINTILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIK”

Yaptığı konuşmada her türlü sıkıntının üstesinden geleceklerini aktaran Nebati, şunları söyledi:

* “Hepimiz elbette ki evimizde sevdiklerimizle iftar yapmak isterdik. Salonda Hatay’dan, Adıyaman’dan, Kahramanmaraş’tan kardeşlerimiz var. Oturduğumuz masadaki kardeşimiz, ‘depremden çıktım geldim, hiç tanımadığım, bilmediğim Sultanbeyli’de bir dairenin çatı katında 15 gün misafir edildim’ dedi. Biz böyle bir milletiz.

* Bu güzel insanımızla her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başaracağız. Ağır bir yüktü, 14 milyon insan doğrudan 80 milyon dolayı olsa da etkilendiği yüzyılın en büyük afetlerden birini yaşadık. Yakınlarımızı, işimizi, varlığımızı kaybettik. Sıkıntıların en büyüğünü yaşadık. Ama her zaman olduğu gibi ‘sesi mi duyan yok mu’ dendiğinde devlet millet hep beraber elini uzattı.”

“KAYIP BALIK NEMO ANNESİNE KAVUŞMAK İÇİN KÖPEK BALIKLARIYLA UĞRAŞIP HEDEFİNE ULAŞTI”

Her türlü gayreti ortaya koyduklarını anlatan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

* “Kardeşlerimizin acısını paylaşmak ve devletin varlığını deprem bölgesinde hissettirmek için çabaladık, buna rabbimiz şahittir. Bakanlarımızın tamamı bölgede gece gündüz çalıştı, günlerce uykusuz kaldılar. Kardeş belediyelerimiz çalışmalarıyla kardeşlik hukukunun ne olduğunu ortaya koymak için canhıraş çalıştı. Bırakın birileri desin ki ‘bu adam sahada kaybolmuş’, birileri desin ki Nemo’yu arıyorum.

* Ama bilsinler ki kayıp Nemo’nun bile bir aşkı var. Annesine kavuşmak için köpek balıklarıyla uğraşıp hedefine ulaştı. İşte biz de köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa ama vatandaşlarımızın gözyaşlarına ortak olarak, kardeşlik hukukunu zedelenmeden, elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyarak, çok şükür hızlı bir sürede işlerimizi toparlıyoruz.”

VATANDAŞA, MÜTEAHHİDE VE BELEDİYELERE ÇAĞRI YAPTI

Kentsel dönüşüm sürecine yönelik konuşan Nebati, “Vatandaşlarımıza çağrımız şudur, lütfen bu afetten ders çıkaracak şekilde, kentsel dönüşümde kimsenin sözüne bakmadan evinizi yenileyin, sağladığımız imkanlardan faydalanın. Müteahhitlere diyoruz ki size verdiğimiz imkanları sonuna kadar değerlendirin, bu afeti bir daha yaşamayalım. Üçüncüsü belediyelere çağrımız, lütfen kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarınızı hızlandırın” diye konuştu. DHA