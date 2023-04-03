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3 Nisan 2023
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Bakan Nebati: Köpek balıklarıyla uğraşmaktan da uzak durmuyoruz

Alaturka Online
Alaturka Online

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hatay AFAD Merkezi’nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Nebati, açıklamalarda bulundu.

“KÖPEK BALIKLARIYLA UĞRAŞMAKTAN UZAK DURMUYORUZ”

56 gündür deprem bölgesinde görevli bir bakan olarak çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Bakan Nebati, şunları söyledi:

* “Kayıp falan değiliz, sahadayız. İnsanlarla beraberiz. Birlikte enkazın başında olduk, birlikte enkazı kaldırdık. Urfa’da olduğu gibi sel ile karşı karşıya kaldığımızda yine vatandaşlarımızla ilk andan itibaren birlikte kol kola güçlüklerin üstesinden gelmek için çalıştık. Eğer ortalıkta gözükmüyorsak, bilin ki ya bir depremzedenin yanında omzuna dokunarak gözyaşlarına ortak oluyoruz, ya da bir zelzeleyle beraber birlikte eşyalarımızı çıkarmaya gayret ediyoruz.

* Eğer yoksak bilin ki asrın felaketinin finansmanını sağlamak için toplantı üzerine toplantı, çözüm üzerine çözüm üreterek vatandaşlarımızın rahatlatılması noktasında bir araya gelerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef biz bu çalışmalarımızı yaparken de köpek balıklarıyla uğraşmaktan da uzak durmuyoruz. Bir taraftan onlarla uğraşıyor, bir taraftan da elimizden gelen bütün gayretle bu mübarek ramazan gününde yüce rabbime birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirmesi için dua ederek yolumuza devam ediyoruz. Bir kez daha altını çizmek isterim ki biz vatandaşlarımız refah ve esenliğe kavuşturmadan bize durmak, dinlenmek haramdır.” (DHA)

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