Bakan Nebati ve AKP’li Kurtulmuş’un fotoğrafları tepki çekti: Beylerin keyfi yerinde

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremde can kayıpları her geçen dakika artarken enkaz altında kalan birçok insan ise çıkarılmayı bekliyor.

FOTOĞRAFLAR TEPKİ TOPLADI

Bölgeye giden AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sosyal medyaya yansıyan şen şakrak fotoğrafları tepkilere neden oldu.

“BEYLERİN KEYFİ YERİNDE”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’ya deprem için giden AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP’li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi ve AKP Milletvekili Adayı’nın şen şakrak, kahkahalı fotoğrafını ‘Beylerin keyfi yerinde’ sözleriyle paylaştı.

“DEPREMDE BİNLERCE CANIMIZ GİTTİ”

Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaparken Binali Yıldırım’la öne geçme yarışına girişen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de memleketinde ev ortamında, keyifli bir sohbetteki fotoğrafını da paylaşan Tanal, şunları söyledi;

*Beyler! Depremde binlerce canımız gitti. 10 binlerce kişi yaralandı. Hala enkaz altından çıkarılmayan vatandaşlarımız var. Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci? İlk 2 gün depremzedeleri kendi kaderleriyle baş başa bıraktınız.

*Tek Adam rejiminin yol açtığı koordinasyonsuzluk nedeniyle arama kurtarma ekipleri zamanında deprem bölgelerine sevk edilmedi. İnsanlar enkaz altında ‘Kurtarın!’ çığlıkları atarken enkaz başına giden ekiplerin doğru dürüst araç gereci yoktu.

*Depremin 8. gününde hala çadır, barınma sorunu yaşanıyor. Depremin ilk gününde anında harekete geçilmediği için, ölen canlar için vicdan azabı çekeceğinize kahkaha atıyorsunuz. Erdoğan’ın yanında kameralara görünmek için birbirinizi eziyorsunuz.

*Sizin bu davranışlarınız ne insanidir ne örf ve adetlerimize uyar ne de taziye ve yas adabına uyar! ‘Asrın felaketi’ algısıyla deprem öncesi ve sonrasındaki sorumluluklarınızdan kaçacağınızı mı sanıyorsunuz?

NEBATİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP’li Tanal’ın paylaşımına sosyal medya hesabından cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Böylesi bir ortamda dahi çarpıtmalarıyla siyasi çıkar arayışına girenlere en güzel cevabı milletimiz verecektir.” diyerek şu notu paylaştı:

“Depremin ilk anından bu yana milletimizle kenetlenerek sahada nasıl bir gayret içerisinde olduğunuz apaçık ortadayken, birilerinin anlık fotoğraf kareleri üzerinden çarpıtma yaparak siyasi çıkarlarının peşine düşmesi her şeyden önce kendileri adına utanç vericidir. Bu çarpık zihniyeti, bu fırsatçı yaklaşımı milletimize havale ediyorum.”