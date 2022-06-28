Bakan Nebati’den Erhan Usta’ya yanıt: Allah şifanızı versin diye dua ediyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta’nın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili “Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama covid pozitif olduğumu öğrendim” paylaşımına Bakan Nebati yanıt verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Mesajında ek bütçeye değinen Usta, “Hadi yine iyisin Sayın Nureddn Nebati. bugün ek bütçe görüşmelerinde 20 dakika konuşmam vardı. Türkiye ekonomisinin hesabını senden soracaktım ama covid pozitif olduğumu öğrendim. Yat kalk Çinlilere dua et. :)” diye yazdı.

Usta’nın sözlerini alıntılayarak paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Dualarımızı size yapmayı tercih ederek Allah (cc) şifanızı versin diye dua ediyorum” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bakan Nebati’den ‘ek bütçe’ açıklaması İlginizi Çekebilir Nebati, ‘Uyuyun, altı ay sonra uyanın’ demişti! İşte faturası…