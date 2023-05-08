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8 Mayıs 2023
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Bakan Nebati’den Gülben Ergen’den istek şarkı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP’nin Mersin milletvekili adayı Nebati, partisinin Mersin İl Başkanlığınca Millet Bahçesi’nin sahil etabında düzenlenen “Kadınlar İçin Konser” etkinliğinde, kısa sürede kentteki vatandaşlarla kaynaşmaya başladığını söyledi.

Gençlerle buluşmaktan keyif aldıklarını belirten Nebati, “İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz devam eder. Gençlerin emrindeyiz. Gençler ve kadınlar için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

NEBATİ’DEN İSTEK ŞARKI

Bakan Nebati, konuşmasının ardından etkinlik kapsamında sahne alan Gülben Ergen’den “Uçacaksın” adlı şarkısını söylemesini istedi. Gülben Ergen de Nebati’nin istediği şarkıyı seslendirdi.

Programda sahneye çıkan müzisyen Özgür Alter de Nebati için “Urfalıyam Ezelden” adlı türküyü söyledi. (AA)

Alaturka Online
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