Bakan Nebati’nin memleketinde buz ve urganlı protesto

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa’da DEVA Partisi tarafından vatandaşların kötü ekonomik koşullar nedeniyle eriyip, boğulduğunu simgeleyen bir etkinlikle protesto edildi.

Atatürk Bulvarı’nda bir araya gelen DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz ve teşkilat mensuplarından oluşan bir grup, kötü ekonomi nedeniyle vatandaşların nasıl eriyip, boğulduğunu göstermek için altlarına buz tabakası koyup, eridikçe boğazlarına taktıkları urgan nedeniyle boğulduklarını anlattı.

NEBATİ’NİN AÇIKLAMASINA ELEŞTİRİ

Etkinlik sırasında konuşan DEVA Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır” sözlerine açıklık getirmek üzere bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

VATANDAŞ BUZ GİBİ ERİYOR

Protesto sırasında ayaklarının altındaki buzlar eriyen vatandaşların, boynundaki urganın sıkması sonucu boğulma aşamasına geldiğini vurgulayan Tüysüz şunları söyledi:

“Bu sözleri altın harflerle yazıp çerçeveletip duvara asmak isterdik. Üstelik sayın bakan ‘Dediklerimi anlamayanlar varsa bir nöroloji uzmanına görünsün’ dedi. Biz Deva Partisi olarak bu şekilde kimseyi incitmeyi doğru bulmuyoruz. Ekonominin buz gibi erimekte olduğunu o erirken urganın bizi boğmak üzere olduğunu bu şekilde göstermek istedik. Kimseye anlaşılmayan kelimelerle de konuşmuyoruz bir uzmana görünmeyi değil tam tersine işi uzmanına bırakın diyoruz.”

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