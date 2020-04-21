Bakan Pakdemirli, “AA Özel Yayını”nda gündemi değerlendirdi: (3)

ANKARA (AA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak sürü büyütmeye yönelik ek destek planı hazırladıklarını belirterek, "Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği'nin ödemelerini bu hafta başlatıyoruz. Koyun ve keçide 81 ilde yetiştiricilerimize 187 milyon lira destek vereceğiz." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Anadolu Ajansı (AA) Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Tarımsal destekleri geçen yıl yüzde 36 artırdıklarını hatırlatan Pakdemirli, hiçbir bütçe kaleminin bu kadar artmadığını, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın desteğiyle bu artışı sağladıklarını söyledi.

Pakdemirli, bunun karşılığını da üreticilerin fazlasıyla verdiğini ifade ederek, "2018'de tarımsal gayrisafi milli hasılamız 215 milyar lira iken 2019'da 276 milyar liraya geldi ve tarımsal gayrisafi hasılamız yüzde 27 büyüdü. Üreticimiz için her zaman söylüyorum, destek bizden, gayret sizden, bereket Allah'tan. 3'ü bir araya gelince bereket oluyor. Biz mümkün mertebe desteklerimizi bütçe imkanları çerçevesinde en hızlı şekilde üreticimize ulaştırma konusunda gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Destekler konusunda pamukla ilgili bir beklenti olduğunu aktaran Pakdemirli, bu alanda da neler yapılabileceği konusunda çalıştıklarını dile getirdi.

– "Sürü büyütme desteğinde ödemeler cuma günü başlayacak"

Pakdemirli, böyle bir dönemde amaçlarının üreticiyi rahatlatmak olduğuna dikkati çekerek, çiftçinin moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmak için çalıştıklarını anlattı.

Geçen hafta sonu itibarıyla 2019 yılı birinci dönem buzağı destek ödemelerine başladıklarını anımsatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"700 bin yetiştiricimize 3,4 milyon baş buzağı için 1,4 milyar liralık desteğe 24 Nisan'da başlayacağımızı iletmiştik. Ayrıca küçükbaş hayvancılıkta, Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşa bir tane küçükbaş, yani 83 milyon vatandaşa 83 milyon küçükbaş hayvan düşünceye kadar biz mücadele edeceğiz. Geçen yıl 46 milyondan alıp rakamı 50 milyona getirdik. Bu yıl 56 milyon gibi iddialı bir hedef koymuştuk. 2023'e kadar da 83 milyon hedefimiz var. Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, sürü büyütmeyle alakalı bir ek destek planıyla yola çıkmıştık. Bu kapsamda 'Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği'nin ödemelerine bu hafta başlatıyoruz. Koyun ve keçide 81 ilde yetiştiricilerimize 187 milyon lira destek vereceğiz. 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'den sonra yetiştiricilerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son hanesine göre ödemeleri başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçinin sorunlarının çözümü için her zaman destek verdiğini vurgulayan Pakdemirli, bu sayede bugüne kadar çiftçilerin sorununun çözümü konusunda epey mesafe katettiklerini söyledi.

Pakdemirli, "2018'de Türkiye'ye karşı yapılmış kötü tuzak ve döviz atağından sonra 2019'da biz çiftçimize 'Sizi memnun edecek fiyatlarla karşınıza çıkacağız.' demiştik, çiftçimizi memnun ettik. Bugünkü Kovid-19 krizi de dahil, sahada çiftçimizin memnun olmadığı bir konu bırakmadık, bırakmamaya da gayret gösterdik. Etinden sütüne, buğdayından arpasına, fındığından çayına kadar hepsinde üreticimizi memnun ettik." değerlendirmesinde bulundu.

– "Çayda müstahsili memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz"

Pakdemirli, çay kesimlerinin gelecek haftalarda başlayacağını anımsatarak, bununla ilgili çalışmaların da hızlı bir şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Hazırlıkların Rize Valiliğinin koordinasyonunda 4 valilik tarafından sıkı şekilde takip edildiğini ve bir problem olmayacağını vurgulayan Pakdemirli, "Yaş çay alım fiyatlarıyla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz." dedi.

– Balıkta üçüncü kampanya "alabalık" için

Bakan Pakdemirli, balıkçılık sektörüne ve tüketimine yönelik başlatılan kampanyaya ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Burada 'Evde hayat, sofrada balık' sloganıyla yola çıktık. Balıkçılık sektörünün bir morale ihtiyacı vardı. Balıkta 1 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyiz, bu alanda güçlüyüz. Avrupa'da ikinciyiz. Böyle bir ihracat varken ister istemez, donuk tarafta bir sıkıntı yok ama taze balığın ihracatı tarafında, Avrupa'daki otel restoranlarının kapalı olması nedeniyle talep daralması yaşandı. Bu ürünlerin havuzdan çıktıktan sonra satılması lazım. Türk milleti olarak biz yeterince balık yemiyoruz. Burada da kampanya yapalım dedik. Bir taraftan Kovid-19 ile mücadele ederken diğer taraftan sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmede en önemli anahtarlardan biri de balığın tüketilmesi. Bunun için peş peşe 3 kampanya yaptık. İlki 3-5 Nisan'da levrek ve çipura ile başladı. Bunların hepsi maliyetlerine satıldı ve büyük talep gördü. 15-17 Nisan'da Türk somonu ile kampanyayı yaptık. Norveç'ten gelen somonun kilosu 70 lirayken biz 30 liraya somon sattık. 3'üncü kampanyamız da 21-23 Nisan'da alabalıkta olacak, onun fiyatını da 18,90 lira yaptık. Bu da uygun fiyatla tüketicilerimizi sunuluyor olacak. Üreticimize bir mesaj, uygun fiyata tüketiciye gidildiği zaman demek ki tüketim artıyor."

(Sürecek)