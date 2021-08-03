Bakan Pakdemirli açıkladı: 1988’den sonra ilk kez Marmaris’te rekor kırıldı

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Alaturka Online
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz ila 3 Ağustos tarihleri arasında 38 ilde 163 yangın çıktığını ve bunların 152 tanesinin söndürüldüğünü söyledi.

SOZCU.COM.TR

YAYINLANMA: 21:42 – 03 Ağustos 2021 GÜNCELLENME: 21:50 – 03 Ağustos 2021

Bakan Pakdemirli açıkladı: 1988’den sonra ilk kez Marmaris’te rekor kırıldı

Yangınlara ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Hava sıcaklığı bugün Marmaris’te 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988’de 45.2 olarak ölçülmüştü” ifadesini kullandı.

Yangınlara 72 hava aracının müdahalede bulunduğunu belirten Pakdemirli, “38 ilde 163 yangın çıktı, 152 tanesi söndürüldü” diye konuştu. Pakdemirli açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye’de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik.

* Manavgat’ın batı tarafında iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar. İyi bir noktaya doğru gidiyor. Kontrol diyemeyiz ama belli bir noktaya girdiler.

* 5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek.

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