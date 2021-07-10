Bakan Pakdemirli açıkladı: Yüzde 50’sini bakanlık karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Dambaslar Mahallesi’nde kanola ve buğday hasadına katıldı.

Tarlada biçerdöver kullanan Bakan Pakdemirli, memleketin dört bir tarafında, 4 mevsimde, 7 ayrı bölgede üretimin devam ettiğini; buğdayda Türkiye’nin bazı illerinde problemler olduğunu ancak Trakya’da bugün hem kanola hem de buğday tarlasında hasat yapacaklarını söyledi.

“BUNDAN SONRA YÜZDE 50’SİNİ BİZ KARŞILAYACAĞIZ”

Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

* Kanolanın artık hakkını teslim etmemiz lazım. Şöyle bir hesap yapalım, çok basit. Bugün eğer ayçiçeği yerine kanola eksek Türkiye kendi kendine yeterliliğine kavuşacak.

* Yani ayçiçeğinde ortalama dekarda 100 kilogram yağ alırken kanoladan 150 kilogram almamız mümkün. Kanola kendi kendine yeterlilik anlamında son derece önemli.

* Kanolayla ilgili şöyle bir müjde vermek isterim, kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50’sini bakanlık olarak biz karşılayacağız.

“DAHA FAZLA DEĞER VERMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Bakan Pakdemirli, pandemi ve kuraklık riskiyle 1 yıl geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

* Ayçiçeği Türkiye’nin bir kültürü. Hem üretim hem tüketim kültürü ama bir yandan da kanola üretimine, bu kadar sağlıklı bir yağın üretimine daha fazla değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum.

* Çiftçi açısından da üretici açısından da önemli derecede artıları olan bir ürünümüz. Kanolanın oluşan fiyatları itibarıyla baktığımız zaman çiftçinin hem kanolada hem de hububat ve buğdayda yüzü gülüyor.

* Son yıllarda artan desteklerin yanında bir de üretici dostu politikaları devreye koymamızla hasat zamanından önce açıklanan fiyatlarla TMO’nun alım fiyatlarıyla üreticimizin yüzünü güldürmeyi başardık.

* Allah’a şükürler olsun bugün itibarıyla hem kanolamızda hem buğdayımızda bölgemizdeki çiftçilerimizin hiçbir üründen şikayetinin olmadığını düşünüyorum. DHA

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