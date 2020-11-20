Bakan Pakdemirli, bölge ve il müdürleriyle bir araya geldi:

ANKARA (AA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığa bağlı bölge ve il müdürlerinden görevlerini yaparlarken kanunun ve mevzuatın arkasına sığınmamalarını ve kendilerine başvuran vatandaşları elleri boş göndermelerini isteyerek, "Bakanlığımızla ilgiliyse mutlaka ama mutlaka çözün. Başka bakanlığı ilgilendiriyorsa da yine çözün. Gidin, görüşün, mutlaka çözün." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Pakdemirli, müdürlerle video konferans yöntemiyle düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Bölge ve il müdürlerine illerindeki tarım ve hayvancılığın potansiyelini harekete geçirecek projeleri belirlemelerini ve bu projelere öncelik vermeleri talimatını veren Pakdemirli, ekim alanları, rekolte bilgileri, küçükbaş, büyükbaş hayvan sayıları gibi konuların yakından takip edilmesini ve illerdeki et, süt, yem, yem ham maddeleri, hububat fiyatları, meyve ve sebze fiyatları gibi tarım ürünleri fiyatlarının yakından takip edilmesini istedi.

2021 yılında, bu yıldan daha çok çalışmaları gerektiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Muhakkak ki her mevki, her makam, her unvan geçicidir. Kanunun, mevzuatın arkasına sığınmayın, bahane etmeyin, insanımızı eli boş göndermeyin. Bakanlığımızla ilgiliyse mutlaka ama mutlaka çözün, başka bakanlığı ilgilendiriyorsa da yine çözün, gidin görüşün, mutlaka çözün. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işte tam da bu etkileşim için, yani bürokrasiyi azaltmak, hızı artırmak, vatandaşın işini kolaylaştırmak için var."

Pakdemirli, 150 binden fazla personelle 83 milyon vatandaşın gıdasını, havasını, suyunu, toprağını, ormanını koruyan, insanların en temel ihtiyaçları konusunda büyük sorumlulukları bulunan güçlü bir büyük bir bakanlık olduklarını belirterek, "İşimiz de gücümüz de saha." ifadesini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana 71 ili ziyaret ettiğine, 239 il programı ve 51 sektör buluşması gerçekleştirdiğine dikkati çeken Pakdemirli, daima sahada bulunmaya gayret ettiğini bildirdi.

Son iki yılda, çok büyük başarılara imza attıklarını kaydeden Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaygın etkilerini en aza indirmek için sürecin başından beri tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Pakdemirli, tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren yeni tedbirlerin yer aldığı bir genelgenin yayımlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gıda sektöründe; restoran ve pastane gibi yeme ­ içme yerleri 10.00 – 20.00 saatlerinde sadece paket servis hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Bununla birlikte, üretim ve imalat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, veteriner hekimler, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar da yasaklardan muaf olacak, yani işlerini yürütebileceklerdir."

– "Tarımsal hasıla son 2 yılda yüzde 47 arttı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, "tarım ve ormanın" tek bir bakanlık çatısı altında toplandığını hatırlatan Pakdemirli, "Bu sayede alınan hızlı kararlarla 2018 yılını yüzde 2,1 ve 2019 yılını ise yüzde 3,7 büyüyerek tamamladık. 2020 yılının ilk çeyreğinde ise sektörümüz, yüzde 2,6 ve ikinci çeyreğinde de yüzde 4 ile ilk altı ayda ortalama yüzde 3,5 büyüdü." bilgisini paylaştı.

2002 yılında 37 milyar lira olan tarımsal hasılayı 277,5 milyar liraya çıkardıklarını aktaran Pakdemirli, son iki yılda ise hasılanın toplamda yüzde 47 arttığını bildirdi.

Bu yıl hayata geçirdikleri Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) yaklaşık 150 milyon liralık işlem hacmine ulaştığını ve sistemde 105 binin üzerinde kayıtlı alıcı ve satıcının bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, sistemin yaygınlaşması için taşra teşkilatına önemli görevler düştüğünü kaydetti.

İsraf konusuna da değinen Pakdemirli, Türkiye'de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini vurgulayarak, bunun önüne geçmek için "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyasını başlattıklarını anımsattı. Pakdemirli, "Eğer, toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2'lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 360 bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, bu kapsamda "Söz Ver, Rekor Gelsin" sloganıyla hayata geçirdikleri kampanyayla şu ana kadar 700 bin vatandaşın gıdasını koruyacağına dair söz verdiğini aktardı.

– "11 Kasım’da 13,8 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

Geçen yıl başlattıkları ve halkın sahiplenerek büyük destek verdiği "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyasının da kalıcı hale geldiğini bildiren Pakdemirli, son 18 yılda yaklaşık 5,4 milyon hektar alanda çalışma yapılarak, 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını, böylece 20,8 milyon hektar olan orman varlığını 22,7 milyon hektara çıkardıklarını kaydetti.

Bu yüzyılın stratejik sektörlerinden birisinin su olduğunu ve bu nedenle Bakanlık olarak 2021 yılını "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" olarak ilan ettiklerini belirten Pakdemirli, son 18 yılda suya toplam 254 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 2023 yılına kadar ise 100'ün üzerinde yer altı barajını ülkeye kazandıracaklarını ifade etti.